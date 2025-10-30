Streuobstbau im Rems-Murr-Kreis: Warum alte Apfelsorten für Allergiker oft besser verträglich sind

Johannes Koenen, der Vorsitzende der Baum- und Fachwarte Rems-Murr, erklärt, wie wichtig der Genpool der alten Sorten ist – und warum die Sorte der Bittenfelder ums Überleben kämpft.
Herbst ist Apfelzeit: Für Liebhaber von Äpfeln ist das ein besonderer Genuss. Wer auf Äpfel allergisch reagiert, muss jedoch oft die Finger von den Früchten lassen. Doch alte Sorten sind für Allergiker besser verträglich. Wir haben bei Johannes Koenen, dem Vorsitzenden der Baum- und Fachwarte Rems-Murr, nachgefragt, welche Rolle die alten Streuobstsorten dabei spielen.