Stress mit dem Finanzamt: Familie soll für Garten so viel Grundsteuer wie für Bauplatz zahlen

1 Jürgen Ruoff kümmert sich um Gewächse auf einem Areal, wegen dem er sich von den Behörden ungerecht behandelt sieht. Foto: Werner Kuhnle

Die Ruoffs aus Erdmannhausen liegen im Clinch mit den Behörden, vor allem mit dem Finanzamt. Es geht um Grundstücke, die steuerlich zu hoch bewertet würden, einen Gutachterausschuss, der das nicht korrigiere – und um richtig viel Geld.











Es klingt zunächst, als hätten Monika Lesny-Ruoff und ihr Mann Jürgen Ruoff am 27. Januar 2020 das Geschäft ihres Lebens gemacht. An diesem Tag kauften die Erdmannhäuser der Gemeinde ein verwildertes Grundstück an der Kirchstraße für 4340 Euro ab. Passanten hatten schon gelästert, wie man eine Grünfläche so verlottern lassen könnte. Das fiel teilweise – wenn auch n zu Unrecht – auf die Ruoffs zurück, die direkt nebenan wohnen. Auch um das Gerede zu beenden, sicherten sich die Eheleute das Areal, um es in Schuss zu bringen. An einen finanziellen Clou könnte man bei all dem deshalb denken, weil das Grundstück auf dem Papier eine kaum zu glaubende Rendite abgeworfen hat, mittlerweile rund 275 000 Euro Wert ist, wie Jürgen Ruoff überschlagen hat. Allerdings sind er und seine Gattin darüber alles andere als glücklich.