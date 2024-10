Stress in Schönaich: Gemeinderätin stellt Strafantrag gegen Ratskollegen

1 In der Gemeinderatssitzung in Schönaich am vergangenen Dienstag ging es hitzig zu. Foto: /Stefanie Schlecht

Die Gemeinderätin Birgit Glaser (Grüne) hat gegen Alfred Haas (FDP/UWG) einen Strafantrag gestellt. Er hatte ihr in einer Ratssitzung im September den „Scheibenwischer“ gezeigt.











In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Schönaich kam es zwischen zwei Mitgliedern zum Eklat: Nachdem Alfred Haas (FDP) gegenüber Birgit Glaser (Grüne) in einer Sitzung im September den „Scheibenwischer“ gezeigt hatte, stellte diese einen Strafantrag wegen Beleidigung gegen ihn. Sie wolle sich in einer öffentlichen Sitzung nicht beleidigen lassen, erklärt Birgit Glaser ihre Entscheidung. Alfred Haas forderte unterdessen öffentlich, dass sie ihr Amt niederlege.