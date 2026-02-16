Stress in der S 6: Ärger, weil S-Bahn-Passagier noch fertig rauchen will

Die S-Bahn-Türe geht nicht zu, weil ein junger Mann mit seiner Zigarette im Weg steht. Zwei Männer geraten deshalb aneinander – erst in Weil der Stadt, dann in Renningen.
Ein 19-jähriger Fahrgast und ein 38-jähriger Triebfahrzeugführer sind am Mittwochmorgen am Bahnhof in Weil der Stadt verbal aneinandergeraten – so sehr, dass nun die Polizei ermittelt. Der Grund für den Streit: der 19-Jährige soll gegen 8.40 Uhr im Türbereich einer S-Bahn der Linie S6 geraucht und so die Abfahrt der Bahn verzögert haben.