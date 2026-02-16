Stress in der S 6: Ärger, weil S-Bahn-Passagier noch fertig rauchen will

Die S-Bahn-Türe geht nicht zu, weil ein junger Mann mit seiner Zigarette im Weg steht. Zwei Männer geraten deshalb aneinander – erst in Weil der Stadt, dann in Renningen.

Ein 19-jähriger Fahrgast und ein 38-jähriger Triebfahrzeugführer sind am Mittwochmorgen am Bahnhof in Weil der Stadt verbal aneinandergeraten – so sehr, dass nun die Polizei ermittelt. Der Grund für den Streit: der 19-Jährige soll gegen 8.40 Uhr im Türbereich einer S-Bahn der Linie S6 geraucht und so die Abfahrt der Bahn verzögert haben.

Mit der Faust gegen das Fenster geschlagen? Er wurde daraufhin offenbar vom Triebfahrzeugführer der S-Bahn auf sein Verhalten angesprochen. Zudem soll der Mitarbeiter der Deutschen Bahn den 19-Jährigen beleidigt haben, teilt die Polizei mit.

Auch auf der Fahrt in Richtung Böblingen soll es zu weiteren Beleidigungen zwischen den beiden deutschen Staatsangehörigen gekommen sein. Als der 19-Jährige die S-Bahn am Bahnhof Renningen verließ, soll er mit der Faust gegen ein Fenster der S-Bahn geschlagen und dieses beschädigt haben. Der Tatverdächtige wurde von den Einsatzkräften der Landespolizei angetroffen, seine Personalien wurden aufgenommen.

Ermittlungen der Bundespolizei dauern an

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Sachbeschädigung gegen den 19-Jährigen. Zudem wird gegen den Triebfahrzeugführer wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07 11/ 5 50 49 10 20 oder per Mail an bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.