Google-Analyse: Stuttgarter googeln besonders oft nach „Stress“

Menschen in Stuttgart scheinen besonders gestresst: Die Stadt liegt bei Google-Suchen nach den Stichworten „Stress“ oder „Cortisol abbauen“ bundesweit auf Platz 3.
Globale Herausforderungen wie Klimawandel und Kriege, Probleme in der Familie, Schwierigkeiten bei der Arbeit, in der Schule und im Studium: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland fühlt sich gestresst. Stress gehört für viele somit zum Alltag. Doch in manchen Städten scheint die Belastung besonders hoch zu sein: etwa in Stuttgart. Zumindest legt das eine nun veröffentlichte Google-Analyse eines Telemedizin-Anbieters nahe.