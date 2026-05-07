Stress beim Frühlingsfest: „Wir sind nicht da um zu bestrafen“ – der schwere Kampf gegen Wasen-Falschparker

Frühlingsfest und Volksfest bedeuten Stress für Cannstatts Straßen – und für die Frauen und Männer der Verkehrsüberwachung. Wir haben eine Schicht begleitet.
Auch das gibt es. „Danke, dass Sie da sind“, sagt der Mann. Er wohnt mitten in Bad Cannstatt. Jeden Abend das gleiche Bild, sagt er: „Wenn ich heim komme und schnell rein fahren will, hinten drin die Kinder, die Hunger haben, und dann steht einer davor. An neun von zehn Abenden ist das so“, berichtet er. Eigentlich gehört er zu den wenigen Glückspilzen, die in der Stadt einen Stellplatz haben. Und nicht nur während der Frühlingsfestzeit ist die Zufahrt öfter blockiert als frei.