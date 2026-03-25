Er soll den kumpelhaft-nahbaren an der Seite der strengen Rektorin spielen: Reality-Star Gigi Birofio verstärkt das Lehrpersonal der "Realitystar Academy" auf Joyn - als Assistent von Rektorin Désirée Nick.
Reality-Star Désirée Nick (69) bekommt für ihre "Realitystar Academy" prominente Unterstützung. Wie Joyn am Mittwoch mitteilt, stößt Reality-TV-Gesicht Gigi Birofio (26) als Assistent der Rektorin zur Show und erweitert so das Lehrpersonal. Seine Aufgabe: die schmutzige Arbeit erledigen, die Stimmung hochhalten und das Gleichgewicht zur laut Mitteilung strengen Chefetage halten.