Nach Alkohol und Pöbeleien setzt eine Therme in Brandenburg seit mehr als einem Jahr auf ein besonderes Sicherheitskonzept. Und sorgt damit bundesweit für Aufmerksamkeit.
Werder - Die strengen Einlassregeln einer Therme im brandenburgischen Werder sorgen bundesweit für Schlagzeilen: Nachdem es Probleme mit alkoholisierten und pöbelnden Männergruppen gegeben habe, hat die Havel-Therme vor mehr als einem Jahr die Einlassregeln verschärft. Man achte seither auf ein "ausgewogenes Verhältnis der biologischen Geschlechter", sagte Geschäftsführer Andreas Schauer der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die "Bild" und andere Medien berichtet.