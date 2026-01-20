Streitthema: Prostitution verbieten? Stadt Ludwigsburg befürwortet das Nordische Modell

Eine öffentliche Fachkonferenz zum Thema Prostitution findet am Montag, 2. Februar, in Ludwigsburg statt. Dabei wird auch auf die Gesetzgebung anderer Länder geblickt.
Die Rechtsverbindlichkeit des Europäischen Gewaltschutzabkommens für Mädchen und Frauen, die sogenannte Istanbul-Konvention, jährt sich am Montag, 2. Februar, in Deutschland zum achten Mal. An diesem Tag findet im Großen Saal des Kulturzentrums in Ludwigsburg, Wilhelmstraße 9/1, die offene Fachkonferenz „‚Bordell Europas’ ist kein Qualitätsmerkmal“ statt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach richtet sich die von der Stadt geförderte Veranstaltung an Interessierte und Experten gleichermaßen. Sie ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter www.buendnisludwigsburg.de/veranstaltungen ist notwendig.