Streitgespräch zur Landtagswahl: „Wenn es Jung und Alt hinbekommen, müssen die das doch auch schaffen“

Eine 18-jährige Schülerin aus Murr und eine 77-Jährige aus Eglosheim – größer könnten die Unterschiede kaum sein. Doch: Im Gespräch über Politik zeigen sich Gemeinsamkeiten.
Die beiden trennen fast 60 Jahre. Die eine, Brigitte Rayer-Pohland, war 28 Jahre lang im Stadtteilausschuss Eglosheim, ist heute Vorsitzende des Stadtseniorenrats Ludwigsburg und hat mit 77 Jahren immer noch vier Ehrenämter inne. Die andere, Jule Laible aus Murr, ist Schülerin am Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach und hat mit ihren 18 Jahren den Großteil ihres Lebens noch vor sich.