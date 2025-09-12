Streitgespräch mit der AfD: Boris Palmer setzt sich durch: AfD lässt Stream löschen

Ein rechter Youtuber hat beim Palmer-Frohnmaier-Rededuell im Inneren der Halle gefilmt – zu Unrecht. Jetzt werden die Bilder gelöscht, doch sie sind längst in der Welt.
Im Streit um einen unautorisierten Streaming-Mitschnitt vom Rededuell zwischen Boris Palmer und dem AfD-Landeschef Markus Frohnmaier am Freitag vor einer Woche in Tübingen hat sich die Stadt jetzt durchgesetzt. Die Bilder aus dem Inneren der Hermann-Hepper-Halle sind nicht mehr online. Der Betreiber des in rechtsextremen Kreisen beliebten Youtube-Kanals Weichreite, der sächsische AfD-Kommunalpolitiker Sebastian Weber, löschte die entsprechenden Sequenzen.