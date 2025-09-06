Streitgespräch in Tübingen: Palmer sieht nach Debatte mit AfD-Landeschef keinen Sieger

Nach seinem kontroversen Auftritt mit AfD-Landeschef Frohnmaier sieht Tübingens Oberbürgermeister Palmer weder Gewinner noch Verlierer. Er räumt zugleich eigene Versäumnisse ein.
Kein Sieger, kein Verlierer: Das ist das Fazit von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer einen Tag nach seinem von heftigen Protesten begleiteten Streitgespräch mit AfD-Landeschef Markus Frohnmaier. „Einen klaren Sieger gab es nicht. Damit ist die These, man könne in Debatten mit der AfD nur verlieren, widerlegt. Und das Experiment hat viele Hinweise erbracht, wie man die AfD auf dem inhaltlichen Feld schlagen könnte. Ich hoffe, dass dies in Zukunft anderen immer öfter gelingt“, schreibt Palmer am Samstag auf seiner Facebook-Seite.