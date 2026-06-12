Streitfall WM-Korsos: Erste Autokorsos am Sonntag? Polizei wirbt um Toleranz – und setzt Grenzen

Siege bei der Fußball-WM könnten auch im Kreis Ludwigsburg mit Hupkonzerten gefeiert werden, sogar zu Unzeiten. Einen ersten Vorgeschmack gibt es womöglich schon an diesem Wochenende.
Die Gefühlswelten bei Autokorsos zu Fußball-Großereignissen gehen oft weit auseinander. Während die Fans der Siegermannschaft die überbordende Begeisterung meist goutieren, sind alle anderen oft genervt von dem Lärm, dem Gehupe und den Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei der WM in Nordamerika kommt besonderes Aufregerpotenzial hinzu, weil einige Partien wegen der Zeitverschiebung nach mitteleuropäischem Verständnis zu Unzeiten angepfiffen werden. Schon am Wochenende könnte es spielplanbedingt heiß hergehen auf den Straßen, auch im Kreis Ludwigsburg.