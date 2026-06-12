Streitfall WM-Korsos: Erste Autokorsos am Sonntag? Polizei wirbt um Toleranz – und setzt Grenzen

Siege bei der Fußball-WM könnten auch im Kreis Ludwigsburg mit Hupkonzerten gefeiert werden, sogar zu Unzeiten. Einen ersten Vorgeschmack gibt es womöglich schon an diesem Wochenende.

Die Gefühlswelten bei Autokorsos zu Fußball-Großereignissen gehen oft weit auseinander. Während die Fans der Siegermannschaft die überbordende Begeisterung meist goutieren, sind alle anderen oft genervt von dem Lärm, dem Gehupe und den Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei der WM in Nordamerika kommt besonderes Aufregerpotenzial hinzu, weil einige Partien wegen der Zeitverschiebung nach mitteleuropäischem Verständnis zu Unzeiten angepfiffen werden. Schon am Wochenende könnte es spielplanbedingt heiß hergehen auf den Straßen, auch im Kreis Ludwigsburg.

So trifft die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Curaçao. Zuvor kreuzt die Türkei am Sonntag in aller Herrgottsfrüh um 6 Uhr mit Australien die Klingen. Damit sind just jene beiden Teams am Ball, bei denen die Ordnungshüter die Antennen in Sachen öffentlicher Jubelarien besonders ausgefahren haben. „Aus polizeilicher Sicht sind die Spiele der Nationalmannschaften von Deutschland und der Türkei besonders relevant, während von anderen Nationalitäten weit weniger Menschen hier bei uns leben und ein entsprechend geringeres Personenaufkommen zu erwarten ist“, erklärt Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

„Spontane Jubelfeiern sehr wahrscheinlich“

Polizeisprecher Steffen Grabenstein hält Jubelfeiern und Autokorsos für wahrscheinlich. Foto: Archiv (privat)

Inwieweit die Kollegen tatsächlich gefordert sein werden, lasse sich im Vorfeld schwer abschätzen, betont Grabenstein und erinnert an die zum Teil zu ungewohnten Zeiten endenden Spiele. „Selbstverständlich sind anlassbezogene Szenarien wie spontane Jubelfeiern oder Autokorsos dennoch sehr wahrscheinlich, zumal im Präsidiumsbereich mit zunehmender Dauer des Turnierverlaufs von einem gesteigerten Interesse der Fußballfans auszugehen ist“, fügt er hinzu.

Der Polizeisprecher macht keinen Hehl daraus, dass der Umgang mit ekstatischen Fans eine Gratwanderung darstellt. „Wenn Fußballbegeisterte die Siege ihrer Mannschaften feiern, gilt es für die Polizei, die Freude aller Feiernden sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Einklang zu bringen“, konstatiert Grabenstein.

Einerseits müssten dabei gewisse Belästigungen und Beeinträchtigungen hingenommen werden. Andererseits ist der Spielraum für die Fans nicht unendlich groß. „In keinem Fall wird die Polizei das Schaffen rechtsfreier Räume tolerieren, sondern bedeutende Ordnungsstörungen oder gar Straftaten mit aller Konsequenz verfolgen. Auch Gefahren für Leib und Leben von Personen oder bedeutender Sachwerte werden von unseren Einsatzkräften durch konsequentes Einschreiten beendet“, betont Grabenstein.

Dezidiert für Autokorsos gelte, dass diese im Regelfall innerhalb gewisser Grenzen toleriert würden, selbst wenn es dadurch beispielsweise zu Lärmbelästigungen oder Verkehrsstörungen komme. Die Umstände prüfe man im Einzelfall sorgfältig und beziehe sie in die Entscheidungen ein. „So werden Wochentag, Uhrzeit, Ort und Dauer der Korsos ebenso berücksichtigt wie die Anzahl und das Verhalten der Teilnehmenden sowie das Ausmaß der daraus resultierenden Störungen“, erklärt der Erste Polizeihauptkommissar. Das lässt sich als Fingerzeig verstehen, dass an einem Sonntagmorgen der Jubelrausch gebremster ausfallen sollte als beispielsweise an einem Freitag um 16 Uhr.

Polizei will keine Pyrotechnik dulden

Szenen wie hier bei der EM 2016 in Berlin könnten sich bei einer erfolgreichen WM für die deutsche Mannschaft auch in diesem Sommer wieder abspielen. Foto: Archiv (imago/Future Image)

Klar macht Grabenstein allerdings auch, dass manche Dinge unabhängig von der Tageszeit und anderen Begleitumständen in einem Autokorso tabu sind. Hierzu zählten unter anderem „grobe Verkehrsverstöße oder gar Straftaten, die Vermischung von Fußgänger- und Fahrzeugverkehr, das Sitzen auf Autodächern sowie Stehen in Cabrios oder das Zünden von Pyrotechnik“. Die Einsatzkräfte würden dagegen „in jedem Fall konsequent vorgehen“.

Das Polizeipräsidium appelliere an das Verantwortungsbewusstsein und die Vernunft aller, damit die WM zu einem ungetrübten Erlebnis werden könne. Man möge gewisse Verhaltensweisen tolerieren, aber den Bogen nicht überspannen. Das sei gerade bei Begegnungen, die nachts oder in den frühen Morgenstunden enden wie die Spiele von Deutschland gegen Curaçao am Sonntagabend oder von der Türkei gegen Australien am Sonntagmorgen von besonderer Bedeutung.

„Jubelfeiern und Autokorsos sollten eine gewisse Dauer und ein tolerables Maß nicht überschreiten und den ÖPNV nicht unnötig beeinträchtigen“, resümiert Steffen Grabenstein. Eine besondere Rücksichtnahme werde ferner „im Bereich bestimmter Einrichtungen wie Krankenhäuser, Seniorenheime oder Kirchen erwartet“.