Streitfall in Erdmannhausen: Ehepaar kämpft um freie Sicht – Entsteht damit zu viel Bürokratie?

Erik und Marlene Jenner aus Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) begehren gegen den Beschluss einer Baubehörde auf. Genau das verzögere den Bau von Wohnungen, kontert der Bauherr.
Noch steht es da, als wolle es bleiben: ein in die Jahre gekommenes Wohnhaus mit einem kleinen, pittoresken Nebengebäude und ordentlich gestapeltem Brennholz. Ein Ensemble, das Erik und Marlene Jenner in Erdmannhausen in den vergangenen Jahren liebgewonnen haben. Und deshalb alle Hebel in Bewegung setzt, um ein Stück davon zu retten.