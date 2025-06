Streitfall in Affalterbach: Fertig gebauter Swimmingpool muss wieder weg – Paar ist verzweifelt

8 Claudia Falkenstein und Frank Stahl müssen ihren Swimmingpool und die Pergola zurückbauen. Foto: Simon Granville

Die Gemeinde Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) hat beschlossen, dass Frank Stahl und Claudia Falkenstein ihren Pool zurückbauen müssen. Eine Lokalposse mit heftigen Auswirkungen.











Claudia Falkenstein nippt an ihrem Kaffee. Sie hat in dieser Nacht schlecht geschlafen. Wieder einmal, das gehe jetzt schon fünf Jahre so – die Schlafstörungen sind mal mehr, mal weniger stark. „Das Ganze verändert einen“, sagt die 56-Jährige, die an diesem herrlichen Sommermorgen auf ihrer Terrasse in Affalterbach sitzt und den Blick auf den eigenen Swimmingpool eigentlich genießen könnte. Eigentlich.