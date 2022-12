Streit zwischen Nachbarn in Fellbach

Nachbarn geraten in Fellbach aneinander. Der Streit eskaliert und ein 48-Jähriger wird bei einem Messerangriff schwer verletzt.















- Bei einem Streit zwischen Nachbarn ist in Fellbach ein 48-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde festgenommen und sitzt unterdessen in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen am Samstagabend mitteilten.

Zu dem Streit kam es demnach am Freitagnachmittag in einer Sozialunterkunft - aus noch unbekanntem Anlass. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 37-Jährige mit einem Gegenstand auf seinen Kontrahenten eingeschlagen und diesen mit einem Messer verletzt.

Der 48-Jährige sei mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, aber inzwischen außer Lebensgefahr.