Unbekannter schlägt Mann in Karlsruhe krankenhausreif

1 Der Angegriffene musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Zwei Hundehalter treffen am Freitagnachmittag in Karlsruhe aufeinander. Als zwei französische Bulldoggen auf einen Labrador losgehen, eskaliert die Situation. Die Polizei sucht Zeugen.

Karlsruhe - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern ist in Karlsruhe ein Mann verletzt worden. Der Streit war am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Mühlburger Feld ausgebrochen, nachdem zwei Französische Bulldoggen auf einen Labrador losgegangen waren, wie die Polizei mitteilte.

Der Besitzer des Labradors wollte die Hunde voneinander trennen. Daraufhin schlug der Halter der beiden Bulldoggen auf den Mann ein und verletzte ihn im Gesicht und an den Beinen. Der Besitzer des Labradors wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun den Halter der Bulldoggen. Er flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Weinbrennerstraße.

Der gesuchte Hundehalter soll etwa 25 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und schlank sein. Bekleidet war er mit einem grünen, knielangen Parka mit Kapuze, grauer Jogginghose, weiß-roter Pudelmütze mit Bommel und schwarzen Schuhen mit gelb-schwarzen Schnürsenkeln. Die rechte Hand des Gesuchten ist auf dem Handrücken tätowiert. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0721/666-3611 um Zeugenhinweise.