Streit zwischen Asylbewerbern in Marbach Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Von bin 24. Januar 2018 - 11:40 Uhr

Zwei Männer werden bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft verletzt. Foto: Weingand / STZN

Zwei Ayslbewerber aus Afghanistan werden bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Marbach verletzt. Ein 29-Jähriger muss nach dem Streit ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Marbach - Zwei 20 und 29 Jahre alte Bewohner einer Asylunterkunft in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar gerieten am Dienstagabend in einen Streit. Dieser eskalierte, beide mussten schließlich vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Vermutlich weil der 20-Jährige gegen 22.35 Uhr im Zimmer des älteren Mannes rauchen wollte, entwickelte sich aus der Streitigkeit eine Schlägerei. Der 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während sein Kontrahent leichte Verletzungen davon trug. Beide Männer stammen aus Afghanistan und müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung rechnen.