Streit wegen Rechnung eskaliert: Polizei rückt zu Schlägerei in Esslinger Autowerkstatt aus

Weil sie mit der Rechnung nicht einverstanden waren, sind zwei 27 und 35 Jahre alte Brüder mit den Mitarbeitern einer Esslinger Autowerkstatt in Streit geraten. Der artete schließlich in eine Prügelei mit vielen Beteiligten aus.











Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei rückten am Samstagmittag zu einer größeren Auseinandersetzung in die Fritz-Müller-Straße in Esslingen aus. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 13.30 Uhr zwischen zwei Brüder im Alter von 27 und 35 Jahren auf der einen und mehreren Mitarbeitern einer Autowerkstatt auf der anderen Seite zu einem heftigen Streit gekommen. Anlass waren offenbar Meinungsverschiedenheiten wegen einer Reparaturrechnung. In Folge dessen kam es zu einer Schlägerei unter den Beteiligten. Erst nach dem Eintreffen starker Polizeikräfte konnten die Männer getrennt und die Situation beruhigt werden, heißt es im Polizeibericht.