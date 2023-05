1 Kann im Herbst im Metropol geklettert werden? Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Stuttgart - Die Chancen auf eine kulturelle Nutzung im Metropolgebäude schwinden. Wie die Union Investment als Vermieterin am Dienstag gegenüber unserer Redaktion erklärte, hat die Element Boulders GmbH als künftige Mieterin jetzt einen Bauantrag bei der Stadt gestellt – nach langem Zögern und dem Prüfen von Alternativstandorten in der Stuttgarter City. Der Wunsch ist es, dass aus dem ehemaligen Kino, das sich in dem denkmalgeschützten Gebäude befindet, in dem Teile des alten Bahnhofs an der Fassade erhalten sind, eine Boulderhalle wird. „Wir gehen von einer Übergabe an die Betreiber im Frühherbst aus“, sagt Fabian Hellbusch, Sprecher der Eigentümer.