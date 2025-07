Streit um Zölle: Die EU hofft auf irgendeine Einigung mit Trump

1 Donald Trump hat mit seinen Zöllen die Welt in Aufregung versetzt. Auch die EU sucht seit Monaten nach einer Einigung mit dem US-Präsidenten – bisher vergeblich. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Im Zollstreit zwischen der EU und den USA läuft am Mittwoch die Frist ab, danach könnten die Abgaben drastisch steigen.











An die große Lösung glaubt niemand mehr. Am Mittwoch läuft die von Donald Trump festgesetzte Frist für eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU aus. Der US-Präsident droht, mit Aufschlägen von 50 Prozent. Das wäre das Fünffache des derzeit bereits verhängten Basissatzes. Seit Tagen laufen deshalb die Drähte zwischen Brüssel und Washington heiß, versucht wird, zumindest doch noch eine „erste grundsätzliche Verständigung“ zu finden, heißt es aus Brüsseler Diplomatenkreisen. Auf dieser Basis könne dann in den kommenden Monaten ein größeres Abkommen verhandelt werden.