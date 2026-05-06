Streit um Weingut Miraval: Angelina Jolie erringt Etappensieg im Rechtsstreit mit Brad Pitt

Im Rechtsstreit um das Weingut Château Miraval erringt Angelina Jolie einen Etappensieg gegen Brad Pitt. Ein Gericht in Los Angeles hat jetzt entschieden, dass die Schauspielerin 22 Nachrichten aus dem Austausch mit ihren Anwälten nicht herausgeben muss.
Im jahrelangen Rechtsstreit zwischen Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) um das Weingut Château Miraval hat die Schauspielerin einen juristischen Etappensieg erzielt. Wie das US-Magazin "People" berichtet, wies Richterin Ciny Pánuco vom Los Angeles Superior Court am 5. Mai einen Antrag von Pitts Seite zurück. Der Schauspieler hatte Zugang zu 22 internen Nachrichten aus der Kommunikation Jolies mit ihren Anwälten verlangt. Das Gericht entschied jedoch, dass diese Unterlagen dem Anwaltsgeheimnis unterliegen und damit geschützt bleiben.