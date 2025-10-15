Streit um Wehrdienst: Die eigene Sicherheit zu verteidigen,ist für jeden und jede Pflicht

Was tun gegen die Personalnot der Bundeswehr? Die Koalition leistet sich unnütze Konflikte in einer heiklen Frage. Putin dürfte sich darüber amüsieren, meint Armin Käfer.
Wer soll im Ernstfall unser Land verteidigen? Wie viele Leute werden dafür benötig und wie werden sie rekrutiert? Das sind beileibe keine banalen Fragen. Umso schlimmer, wenn sich das Regierungslager ausgerechnet bei diesem Thema und ausgerechnet von der Linksfraktion „Chaos und Verunsicherung“ vorwerfen lassen muss. Die Koalition erweist sich nicht als kriegstüchtig – was ihr Verteidigungsminister für notwendig halten würde, um für akute Sicherheitsrisiken gewappnet zu sein. Wenn Wladimir Putin sich einen Gegner wünschen dürfte, dann würde der sich wohl so aufführen wie jene, die in Deutschland über den Wehrdienst zu entscheiden haben.