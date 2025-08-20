Wem gehört dieser einmalige Mars-Meteorit?

Wem gehört dieser vom Himmel gefallener Stein? Diese Frage sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Es geht um Mars-Meteorit NWA 16788, der jüngst bei Sotheby's versteigert worden ist.
NWA 16788 ist Millionen von Kilometern durchs Weltall gereist, 25 Kilogramm schwer und offenbar mehrere Millionen Dollar wert: Der im Jahr 2023 im Niger gefundene Mars-Meteorit sorgt derzeit für Streit zwischen dem westafrikanischen Land und dem New Yorker Auktionshaus Sotheby’s, das den Gesteinsbrocken für 5,3 Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) an eine unbekannte Privatperson versteigert hat. Der nigerischen Regierung zufolge hätte es jedoch nie soweit kommen dürfen.