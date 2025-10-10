Streit um Veggie-Burger: Politische Aufsteigerin im Wartestand

Die EU-Abgeordnete Céline Imart hat dafür gesorgt, dass eine Veggie-Wurst nicht mehr Wurst heißen soll. Bei Frankreichs Konservativen gilt sie als politische Hoffnung.
Céline Imart wird eine große politische Zukunft vorausgesagt. Im Moment betreibt die 43-jährige Französin allerdings noch als einfache Abgeordnete harte Kernerarbeit im Europaparlament. Damit hat sie es in diesen Tagen jedoch in der EU zu einem gewissen Ruhm gebracht. Sie war es, die im Landwirtschaftsausschuss jenen Antrag vorangetrieben und schließlich im Parlament eingebracht hat, dass vegetarische Fleischersatzprodukte künftig nicht mehr Burger, Schnitzel und Wurst heißen sollen. „Es geht um Transparenz und Klarheit für den Verbraucher und um Anerkennung für die Arbeit unserer Landwirte“, sagte Imart in einer Parlamentsdebatte zum Thema. Die im Supermarkt gebräuchlichen Bezeichnungen seien irreführend.