Streit um Umzug in Steinheim an der Murr

Die Stadt Steinheim im Kreis Ludwigsburg möchte die Bewohner einer Wohnung in eine kleinere Einheit umsiedeln. Die Betroffenen werfen der Kommune ein falsches Spiel vor.









Die Uhr tickt unaufhaltsam. Wenn die Stadt ihnen in letzter Minute nicht doch noch einen Aufschub gewährt, müssen Mualla und Coscon Erten am Donnerstag, 30. März, nach mehr als sieben Jahren ihre Wohnung auf dem Steinheimer Schulcampus verlassen und in die Geflüchteten- und Obdachlosenunterkunft in Kleinbottwar umziehen. Man wolle das eigentlich vermeiden, aber notfalls, sagt Ordnungsamtsleiterin Katrin Sommer, werde sogar die Polizei eingeschaltet, um die Familie herauszukomplimentieren. Vielleicht ist das tatsächlich nötig. Denn die Ertens sind völlig aufgelöst, verstehen die Welt nicht mehr, wollen auf gar keinen Fall in einem Asylheim leben und sind der festen Überzeugung, dass die Stadt gar kein Recht hat, sie dort einzuquartieren. „Wir sind doch keine Asylbewerber“, sagt Coscon Erten mit Tränen in den Augen.