Erneut scheitern die Stadtmacher mit ihrem Antrag, einen Tiny Forest in Fellbach anzupflanzen. Für Baubürgermeisterin Soltys passt ein Wäldchen nicht ins Gewerbegebiet Siemensstraße.
Ein unerhofftes Scharmützel lieferten sich kürzlich im Fellbacher Gemeinderat der Stadtrat Jörg Schiller von den Stadtmachern und die Baubürgermeisterin Beatrice Soltys. Ursache war ein Antrag der vierköpfigen Fraktion, wonach im neuen und üppigen Gewerbegebiet Siemensstraße ein „Tiny-Wäldchen“ gepflanzt werden solle. Die Reaktion der Verwaltung war ziemlich eindeutig: Ein derartiger, extra angepflanzter Wald kommt dort nicht infrage – und offenbar auch nicht anderswo.