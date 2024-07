Streit um Stuttgarter Institution beigelegt: Stadt rudert zurück – und einigt sich mit dem Palast der Republik

1 Der Palast der Republik, ein früheres Klohäuschen, zählt zu den kuriosesten Gastro-Einrichtungen der Stadt. Foto: Achim Mende//Stuttgart Marketing

Dass die Gaststättenbehörde den Palast der Republik bestrafen will, wenn Gäste Bier auf dem Gehweg trinken, sorgte für einen Aufschrei der Gäste. Jetzt lenkt die Stadt ein. Der Wirt und der Ordnungsbürgermeister haben sich am Mittwoch überraschend geeinigt.











An schönen Sommernächten ist es am Palast der Republik voll – während der EM war es noch voller. Der achteckige Pavillon mit den denkmalgeschützten Steinen aus Cannstatter Travertin ist eine unkonventionelle Institution in der Stuttgarter Gastronomie und besitzt damit eine enorme Anziehungskraft.