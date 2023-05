Prozessbeteiligte streben schnelle Entscheidung an

Großes Medieninteresse zum Auftakt der Verhandlung über die Stuttgart-21-Mehrkosten.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt seit Montag die Klage der Bahn zu den Mehrkosten bei Stuttgart 21. Nach Ansicht der Bahn sollen sich Land, Stadt, Region und Flughafen an denen beteiligen. Die Projektpartner lehnen dies ab.









Mit Begriffen wie Mammutverfahren sollte zurückhaltend umgegangen werden: doch bei dem, was da am Montag vor der 13. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart begonnen hat, trifft die Beschreibung zu. „Von dem Gedanken an eine schnelle Entscheidung können wir uns verabschieden“, resümierte der Vorsitzende Richter, Wolfgang Kern, nach dem gut dreistündigen Verhandlungsauftakt (Az.:13 K 9542/16)