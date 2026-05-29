Streit um Rolli-Rampe in Tübingen: Palmer lehnt Sponsoring ab – Verband nennt Haltung „beschämend“

Tübingens Oberbürgermeister bleibt bei seiner Haltung: Es gibt keine Rampe bei der Sportlerehrung Ende Juni. Daran ändern auch zahlreiche Sponsoring-Angebote nichts.
Geht es am Ende doch nicht ums Geld? Nachdem mehrere Sponsoren im Streit um eine Rampe für die Sportlerehrung Tübingen Hilfe angeboten haben, hat Oberbürgermeister Boris Palmer das ausgeschlagen. Er wiederholte ein anderes Argument, das er – neben den Kosten – von Beginn an angeführt hatte: Die Rampe nehme zu viel Platz weg, sagte Palmer dem „SWR“. Werde eine Rampe aufgebaut, würden 40 Sitzplätze in der Mensa Uhlandstraße, wo die Veranstaltung stattfindet, wegfallen.