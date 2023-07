1 Die Stuttgarter Straße ist stellenweise geflickt. Die Anwohner leiden darunter Foto: factum/Jürgen Bach

Die Straße ist uneben, die Anwohner im Korntal-Münchinger Ortsteil Münchingen leiden. Doch ist eine schnelle Lösung auch die richtige? Das Verwaltungsgericht muss diese Frage beantworten.









Korntal-Münchingen - Auf den ersten Blick mag sich der Fall einfach darstellen: Nach Tiefbauarbeiten ist die Stuttgarter Straße in Münchingen auf einem kurzen Teilstück uneben. Darüber fahrende Lastwagen und Busse verursachen nicht nur einen ordentlichen Lärm, sondern auch Erschütterungen im Haus von Bernd Hauffe. „Je höher man im Gebäude geht, desto schlimmer wird es“, sagt Hauffe. Unter dem Dach wackle das Wasserglas, wenn der Bus vorbeifahre, so Hauffe. Lärm hätte es schon immer gegeben, „aber nicht so extrem.“