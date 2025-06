Streit um Radverkehr in Stuttgart: Gemeinderat muss zeigen, dass er Zusagen einhält

Oberbürgermeister Frank Nopper gibt sich gerne volksnah. Und auch angesichts des Ärgers über den geplanten Radweg in der Waldburgstraße in Vaihingen verspricht das Stadtoberhaupt, dass die Bedenken des Bezirksbeirats und der Anwohner in den weiteren Planungen berücksichtigt werden. Auch die SPD-Betreuungsstadträtin Lucia Schanbacher versichert, die Entscheidung sei aufgrund der Bedenken im Gemeinderat bewusst vertagt worden.

Mehrfach bereits lokale Bedenken ignoriert

Allerdings hat der Gemeinderat in der Vergangenheit genau das bereits mehrfach getan. Zum Beispiel wurden die Hauptradrouten entlang der Nürnberger Straße in Bad Cannstatt und auch in der Wasen- und Hedelfinger Straße in den Oberen Neckarvororten an den Hauptstraßen letztlich durchgedrückt – gegen die Bedenken der lokalen Experten.

Nun kann die Stadt ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den beratenden Gremien in den 23 Stadtbezirken beweisen. Ober wird Politik in der Landeshauptstadt – wie von vielen ehrenamtlichen Bezirksbeiräten seit langem bemängelt – über die Köpfe der örtlichen Experten hinweg gemacht? Eines ist jedenfalls sicher: In den anderen Stadtbezirken wird man mit Argusaugen auf die Entscheidung für Vaihingen schauen.