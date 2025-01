Streit um Politik am rechten Rand: Wenn ein Dialog nicht mehr möglich ist

1 Wütender Protest gegen die AfD-Veranstaltung in Leonberg. Foto: Simon Granville

Die AfD-Veranstaltung in Leonberg hat die Risse in der Gesellschaft deutlich aufgezeigt, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski











Geht es um brisante Parteiveranstaltungen und den damit einhergehenden Protest, so ist in unserer Region solcherlei zumeist in Stuttgart zu finden. Am Mittwochabend aber schauten manche Passanten und Autofahrer, die an der Stadthalle in Leonberg vorbeikamen, etwas ungläubig auf die dortige Szenerie: Die Straße war halbseitig gesperrt, auf dem Vorplatz eine wabernde Menschenmenge, laute Rufe: „Nazi raus!“, sogar „Nazi-Schweine“ war zu hören.