1 Auf die Windel war noch eine Botschaft notiert. Foto: dpa//Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei in Ludwigsburg sucht Zeugen eines kuriosen – und auch ziemlich ekligen – Vorfalls, der sich am Mittwochmittag auf dem Ikea-Parkplatz in der Heinkelstraße abgespielt haben soll. Die Parksituation ist dort oft recht angespannt, was wohl auch der Grund für den Streit zwischen einem 44-Jährigen und einer 30-Jährigen war, der eigentlich schon beendet schien.

Mit Lippenstift wurde eine Botschaft hinterlassen

Als der 44-Jährige nach seinem Einkauf gegen 13 Uhr zu seinem VW zurückkehrte, bemerkte er jedoch einen Lackschaden an der Beifahrertür. Zudem lag auf der Windschutzscheibe eine Windel „mit einer braunen Substanz“, wie die Polizei es ausdrückt. Per Lippenstift war zudem noch eine beleidigende Nachricht hinterlassen worden.

Die Frau, mit welcher der Mann in Streit geraten war, soll blonde Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie hatte einen Kinderwagen dabei und fuhr einen dunklen Porsche Cayenne. Von der Fahrerin wie von dem Fahrzeug war aber keine Spur mehr zu sehen. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, oder Angaben zu der gesuchten Frau machen können, werden gebeten, sich unter 0 71 41 / 18 53 53 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.