Ein 45-Jähriger und ein 37-Jähriger sind in Ludwigsburg wegen Unstimmigkeiten bezüglich eines Parkplatzes heftig aneinander geraten. Für den Jüngeren endete der Streit schlussendlich im Krankenhaus.











Ein Streit um einen Parkplatz in der Eisenbahnstraße in Ludwigsburg ist am Sonntagabend eskaliert. Wie die Polizei hierzu mitteilt, waren ein 45-Jähriger und ein 37-Jähriger gegen 21.30 Uhr aneinandergeraten – und zwar so heftig, dass der Ältere schließlich ein Messer zog und seinen Kontrahenten damit am Oberkörper verletzte.