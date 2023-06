1 Die Bundesrepublik will Erich Honeckers Orden doch nicht. Der Auktionator Andreas Thies hat gewonnen und sieht sich trotzdem ausgebremst. Foto: Roberto Bulgrin

Eigentlich hätte geklärt werden sollen, welche Besitzansprüche der Bund am Ordensschatz von Erich Honecker hat. Einen Tag vor dem Termin hat der Staat nun einen Rückzieher gemacht.









Kirchheim - Im Streit um den bei einer Versteigerung in Kirchheim angebotenen Ordensschatz des ehemaligen Staatsratschefs der DDR, Erich Honecker, hat die Bundesrepublik Deutschland einen Rückzieher gemacht. Einen Tag vor dem Termin, an dem die Besitzansprüche des Bundes an der rund 100 Orden und Staatsgeschenke umfassenden Sammlung hätte verhandelt werden sollen, hat sich die klageführende Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) aus Chemnitz eines anderen besonnen. Der Auktionator Andreas Thies, dem im Juli ebenfalls nur einen Tag vor der geplanten Versteigerung deren Durchführung per einstweiligen Verfügung untersagt worden war, hat zwar die wertvollen Auszeichnungen wieder, sieht sich aber trotzdem als Opfer eines fortgesetzten Foulspiels.