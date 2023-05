Streit um Neubauprojekt am Stuttgarter Pragsattel

7 Im rechten Gebäude sollten lichtdurchflutete Wohnungen entstehen – mehrere Käufer wehren sich jetzt gegen das Ergebnis. Foto: Jürgen Bock

Das Angebot an Wohnungen und Häusern ist knapp in Stuttgart und der Region. Die Preise steigen immer weiter. Dabei gibt es zunehmend Konflikte, weil Käufer nach dem Bau eines neuen Gebäudes enttäuscht sind von dem, was sie tatsächlich bekommen.









Stuttgart - Die Beschreibung klingt verlockend. „Moderne Architektur“ und „interessante Wohnungsgrundrisse“ sollen das große Bauprojekt am Stuttgarter Pragsattel auszeichnen. Dazu laut Prospekt „nach Süden ausgerichtete Terrassen, Balkone und Loggien“, die den „Wohnraum ins Freie erweitern“. Die Illustrationen, die da zu sehen sind, zeigen spielende Kinder in sonnendurchfluteten Gärten. Daneben liegt idyllisch eine Wiese, Äste von Bäumen ragen in die Visualisierung.