Streit um Nacktszene : Wim Wenders zieht Film zurück

Nach jahrelangem Bitten hat Wim Wenders seinen Film "Falsche Bewegung" von 1975 wegen einer Nacktszene der damals 13-jährigen Nastassja Kinski vorerst zurückgezogen. Das war "seit Langem fällig", betont die Schauspielerin.
Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass Wim Wenders (80) seinen Film "Falsche Bewegung" von 1975 vorerst aus sämtlichen Auswertungsformen herausgezogen hat. Auslöser ist der erneute Streit um eine Nacktszene mit der damals 13-jährigen Nastassja Kinski (65), die seit Jahren fordert, die Szene zu entfernen. Jetzt meldete sich die Schauspielerin selbst auf Instagram dazu zu Wort. "Es war nicht leicht, aber seit Langem fällig", schrieb sie.