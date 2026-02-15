Streit um Ministerernennung: Tausende Tschechen demonstrieren für Präsident Pavel

Im ganzen Land gehen Menschen aus Solidarität mit Präsident Petr Pavel auf die Straße. Er befindet sich in einem Machtkampf mit der rechtspopulistischen Regierung unter Andrej Babis.
Prag - Tausende Menschen sind in mehr als 400 Städten und Gemeinden Tschechiens auf die Straße gegangen, um sich demonstrativ hinter den liberalen Präsidenten Petr Pavel zu stellen. Wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete, folgten die Kundgebungsteilnehmer damit einem Aufruf der Initiative "Millionen Augenblicke für Demokratie", das Staatsoberhaupt in einem Streit mit der rechtspopulistischen Regierung zu unterstützen.