1 Nur die Skulpturen am Hasenberg werden aufpoliert: Urban Hajek bei der Arbeit am Werk seines Vaters Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Im März hatte die Stadt angekündigt, dem Verfall des Hauses von Otto Herbert Hajek nicht länger zuschauen zu wollen. Doch einen Plan zur Rettung gibt es bisher nicht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - An der Hajek-Villa tut sich was. Im Park vor dem Künstlerhaus an der Hasenbergsteige wird den Skulpturen des 2005 verstorbenen Bildhauers Otto Herbert Hajek gerade neuer Glanz verliehen. Urban Hajek hat sich an das teilweise verwitterte Werk seines Vaters gemacht, schleift ab, grundiert, streicht und vergoldet. „Ich werde ständig von Spaziergängern angesprochen, die sich darüber freuen, dass sich hier endlich was tut“, sagt der Galerist.