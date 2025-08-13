Streit um Kopftuch: Erdogan hat mächtige Gegnerinnen

Das türkische Religionsamt verlangt, dass Frauen in der Öffentlichkeit das Kopftuch anziehen. Dieser Streit könnte AKP-Chef Erdogan gefährlich werden, meint Susanne Güsten.
Religiöse Toleranz war ein Prinzip der türkischen Regierungspartei AKP bei ihrer Gründung vor fast einem Vierteljahrhundert. Dieser Grundsatz schuf nach dem Regierungsantritt der Partei von Recep Tayyip Erdogan einen gesellschaftlichen Konsens, wonach jeder und jede sich kleiden kann, wie sie möchte – ob Kopftuch oder Minirock. Diesen Konsens sehen viele Türkinnen jetzt gefährdet. Säkularistische Türkinnen misstrauen Erdogan ohnehin, doch nun gehen auch islamische Frauenrechtlerinnen auf die Barrikaden: Nachdem das türkische Religionsamt verlangt hat, dass Frauen in der Öffentlichkeit das Kopftuch anziehen, befürchten sie, dass der Staat bald allein entscheidet, was islamisch ist und was nicht.