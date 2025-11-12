Streit um Klinikgelände: „Wirtschaftlicher Wahnsinn“ – Baulöwe warnt Vaihingen vor Millionenverlust

Wer kauft das Klinikengelände in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg)? Im Gerangel zwischen Landkreis, RKH und Stadt meldet sich ein Bauunternehmer zu Wort.
Vor keiner leichten Entscheidung stehen die Stadträte von Vaihingen an der Enz an diesem Donnerstag um 18.30 Uhr in der Stadthalle. Es geht um das Kliniken-Gelände, das für möglichst viel Geld an einen Bauinvestor verkauft werden sollte – jetzt will aber die Stadt zugreifen: trotz eines dicken Minus von jährlich 1,5 Millionen Euro, das die Regionale Kliniken Holding (RKH) als Eigentümerin derzeit auf dem Areal schreibt.