Der Elternprotest gegen den Sparkurs in der Kinderbetreuung in Fellbach ist gescheitert. Der Gemeinderat befasst sich nicht erneut mit der Petition – wegen formaler Mängel.
Der Protest aus der Elternschaft gegen den geplanten Sparkurs bei der Kinderbetreuung ist in Fellbach an formalen Hürden gescheitert. Obwohl hunderte Menschen eine digitale Petition gegen die Reduzierung der Öffnungszeiten und die Schließung von vier Einrichtungen unterschrieben haben, wird sich die Lokalpolitik nicht noch einmal mit der Thematik befassen. Das hat der Fellbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen.