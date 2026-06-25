Der Elternprotest gegen den Sparkurs in der Kinderbetreuung in Fellbach ist gescheitert. Der Gemeinderat befasst sich nicht erneut mit der Petition – wegen formaler Mängel.

Der Protest aus der Elternschaft gegen den geplanten Sparkurs bei der Kinderbetreuung ist in Fellbach an formalen Hürden gescheitert. Obwohl hunderte Menschen eine digitale Petition gegen die Reduzierung der Öffnungszeiten und die Schließung von vier Einrichtungen unterschrieben haben, wird sich die Lokalpolitik nicht noch einmal mit der Thematik befassen. Das hat der Fellbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschlossen.

Der Gesamtelternbeirat der Fellbacher Kindertagesstätten hatte Ende März eine Petition gegen die Beschlüsse eingereicht. Beigefügt war dem Protestbrief eine über eine Online-Plattform erstellte Liste mit 833 Unterschriften. Das war deutlich mehr Zuspruch, als sich die Initiatoren erhofft hatten.

Der Gesamtelternbeirat der Fellbacher Kindertagesstätten hatte Ende März eine Petition gegen die Beschlüsse eingereicht (Symbolfoto). Foto: dpa

Angepeilt hatte der Gesamtelternbeirat laut seiner Vize-Vorsitzenden Henny Müller exakt 750 Unterschriften, um das für einen Einwohnerantrag erforderliche Quorum zu schaffen. „Viele Eltern befürchten, ihre Arbeitszeiten reduzieren zu müssen, und stehen vor der Frage, ob sich Familie und Beruf in Fellbach überhaupt noch vereinbaren lassen“, hatte der Vorsitzende Mario Graef den Vorstoß begründet.

Fellbach: Digitale Unterschriftenliste ohne rechtliche Wirkung

Doch aus Sicht der Stadt Fellbach ist die Protestliste das Papier nicht wert, auf dem sie ausgedruckt ist. Bemängelt wird erstens, dass es sich bei den Unterschriften teilweise um Personen handelt, die gar nicht in Fellbach leben und deshalb auch keine Einwohner sind. Zweitens merkt die Verwaltung an, dass die Namenszeile teilweise nur als Ziffer dargestellt wird, da die unterschreibende Person der Veröffentlichung ihres Namens nicht zugestimmt hat. „Für den Einwohnerantrag ist zwingend die Schriftform vorgeschrieben, sowohl für den Antrag als auch für die erforderlichen Unterschriften. Die digitale Übermittlung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die Unterschriften müssen handschriftlich im Original vorgelegt werden“, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus.

Eine weitere formale Hürde sieht die Stadt Fellbach im zeitlichen Ablauf der Unterschriftensammlung. Eingereicht werden muss ein Einwohnerantrag innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Gemeinderatsbeschlusses, den er zum Gegenstand hat. Diese Frist hatte der Gesamtelternbeirat bei seiner Petition knapp verpasst.

Fellbach bleibt hart: Kein Zurück beim Kita-Sparkurs

Schon deshalb lehnt es die Stadt Fellbach ab, über eine Rücknahme der Sparkurs-Entscheidung noch einmal nachzudenken. Der für den Sozialbereich zuständige Erste Bürgermeister Johannes Berner beteuerte am Dienstag, dennoch intensiv das Gespräch mit der vom Streichkonzert betroffenen Elternschaft gesucht zu haben.

„Wir wollten uns überhaupt nicht vor einem Dialog drücken“, sagte er. In der Sitzung vermittelte der im September aus persönlichen Gründen aus dem Amt scheidende Stellvertreter von Oberbürgermeisterin Gabriele Zull außerdem den Eindruck, bei der Elternschaft mit der Schilderung der städtischen Notlage nicht auf taube Ohren gestoßen zu sein. „Ich habe das Gefühl, dass in den Gesprächen viel Verständnis für die finanziellen Schwierigkeiten der Stadt geweckt werden konnte“, sagte er.