Streit um Karenztag: Klassenkampf um den Krankenschein

1 Wer krank ist, sollte sich auskurieren – doch sind immer alle krank gemeldete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitsunfähig? Foto: picture alliance/dpa//Christin Klose

Die Debatte um den Karenztag – den unbezahlten ersten Krankheitstag – kocht in der Wirtschaftskrise besonders hoch. Mehr Ehrlichkeit und Pauschalurteile wären vonnöten, meint unser Autor.











Link kopiert



Wer sich in dieser Republik so richtig unbeliebt machen will, der stellt angestammte Arbeitnehmerrechte in Frage. Auch Allianz-Chef Bäte, dessen Namen vorher kaum jemand gekannt hat, hat mit seiner Forderung, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu streichen, eine Welle der Entrüstung losgetreten. „Klassenkampf von oben“ schallt es ihm entgegen – eine „Kultur des Misstrauens“ in den Betrieben werde geschürt. So reflexhaft laufen viele Debatten hierzulande, was zielführende Auseinandersetzungen massiv erschwert.