Streit um Israel: ESC könnte wichtigen Geldgeber verlieren

Der Gaza-Krieg wird für den ESC immer mehr zur Zerreißprobe: RTVE ist einer der fünf größten Geldgeber. Umso schwerer wiegt der Beschluss, den der spanische Sender verkündet.
Im Streit um die Teilnahme Israels beim Eurovision Song Contest droht jetzt auch Spanien als einer der wichtigsten Geldgeber mit seiner Absage. Nach den Partnersendern in Irland und den Niederlanden hat nun der spanische Rundfunk RTVE angekündigt, dem ESC in Wien im Mai nächsten Jahres fernzubleiben, falls Israel nicht ausgeschlossen wird. Diese Entscheidung wurde auf einer Sitzung des Verwaltungsrates der öffentlichen Medienanstalt RTVE getroffen, wie der Sender mitteilte. Hintergrund ist der Krieg im Gazastreifen.