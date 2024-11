Streit um höhere Wettsteuern: Pferderennen in Frankreich werden bestreikt

1 Mit Plänen für höhere Wettsteuern bringt die Pariser Regierung die Reitsportbranche gegen sich auf (Archivbild). Foto: Gregor Fischer/dpa

Aus Protest gegen eine höhere Besteuerung von Pferdewetten werden alle Rennen in Frankreich abgesagt. Die ganze Branche will in Paris demonstrieren - das hat es so noch nie gegeben.











Paris - Selbst im streikfreudigen Frankreich hat es das noch nicht gegeben: Die Pferderennen im Land werden am Donnerstag abgesagt, weil die gesamte Reitsportbranche in Paris gegen höhere Wettsteuern demonstrieren will. Wie die Vereinigung "France Galop" mitteilte, wollten Betroffene aus allen Regionen Frankreichs gegen die geplante zusätzliche Besteuerung von Pferdewetten demonstrieren. Die von der Regierung geplanten höheren Abgaben brächten die Branche und Arbeitsplätze in Gefahr.