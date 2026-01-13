Streit um Grönland: Treffen zwischen USA und Dänemark am Mittwoch

1 US-Vizepräsident JD Vance (Hintergrund) und US-Außenminister Marco Rubio empfangen am Mittwoch den dänischen Außenminister Løkke Rasmussen in Washington. Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Pool/ABACA

Im Streit um die Arktisinsel Grönland gibt es neue Entwicklungen. In Washington wird am Mittwoch der dänische Außenminister Løkke Rasmussen erwartet.











Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland trifft sich der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen an diesem Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio. An dem Treffen solle auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen.