Streit um Grönland: Donald Trump – der „Taco“-Präsident

Der US-Staatschef hat überraschend seine Grönland-Pläne abgeräumt. Die Welt fragt sich nun, weshalb er das getan hat und was das am Ende konkret bedeutet.
Donald Trump präsentiert sich wieder als „Taco“-Präsident. Das ist eine Spottbezeichnung an der New Yorker Wall Street für „Trump always chickens out“. Damit beschreiben die Börsianer, dass der US-Präsident bei Gegenwind an den Aktienmärkten schnell einknickt und von seinen extremen Positionen abrückt. Was Trump nach dem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos von seinen Grönland-Plänen abbrachte, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Spektakulär aber bleibt sein Meinungsumschwung von einer anfänglich angedrohten militärischen Intervention, hin zu einem Kauf der Insel im arktischen Meer, inklusive der Zollandrohungen gegen europäische Staaten. Übriggeblieben ist davon nun die Ankündigung eines „Deals“ mit Dänemark und den Nato-Partnern. Wie dieses Abkommen aussehen soll, ist im Moment noch völlig unklar.