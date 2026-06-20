Streit um Geschichte: Selenskyj schickt polnischen Orden zurück

In einem Geschichtsstreit entzieht der polnische Präsident Nawrocki seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj die höchste Auszeichnung Polens. Der schickt den Orden jetzt per Post zurück.
Kiew - Im Geschichtsstreit zwischen Polen und der Ukraine hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj einen Schlussstrich gezogen und einen umstrittenen Orden nach Warschau zurückgeschickt. Er verstehe, dass der Orden des Weißen Adlers eine besondere Ehrung darstelle, schrieb Selenskyj dazu auf X. "Es ist ein Symbol des höchsten Vertrauens der Republik Polen." Ein derartiges Symbol brauche Verdienst, aber auch Respekt für die Werte, die die Basis der Gesellschaft formen.