12 Vor allem junge Familien wehren sich gegen die erneute Gebührenerhöhung. Foto: Geronimo Schmidt

Große Protestkundgebungen in Gerlingen haben Seltenheitswert. Am Mittwochabend war es aber soweit. Der Anlass: Die erneut kräftig steigenden Kita-Gebühren. Vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung brachten am Mittwoch mehr als 200 Eltern und Kinder auf dem Rathausplatz lautstark ihren Frust darüber zum Ausdruck.